Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç kadın, hastane girişinde işlemleri yapılırken kocası Onur B. (30) tarafından minibüsle kaçırılmıştı. Çiftin dün merkez Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi’nde bir adreste saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, tekrar kaçmaya çalışan Songül B. ve Onur B’yi havaya ateş açarak yakaladı. Onur B, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Karısı Songül B. ise işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Songül B. ifadesinde kocasına kendisini kaçırmazsa cezaevinde intihar edeceğini söylediğini, bunun üzerine olay yerinden kaçtıklarını ifade ettiği öğrenildi.



Yakalanarak yeniden cezaevine gönderilen Songül B, eşinin kendisini çok sevdiği için kaçırdığını söyledi.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya ADANA İHA