Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devrekani ilçesine bağlı Alçılar köyünde rahatsızlanarak Devrekani Devlet Hastanesine müracaat eden 3 vatandaşın yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Covid-19 testi pozitif çıkan şahıslar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, Devrekani Kaymakamlığı tarafından Alçılar köyü 14 gün süreyle karantina altına alındı. Karantina kararının ardından Devrekani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.