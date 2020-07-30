Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bigadiç’e bağlı kırsal Işıklar Mahallesi’nde Eti Maden yolu üzerinde meydana gelen kazada aracın kontrolünü kaybeden sürücü, kamyonun altına girdi. Araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Bigadiç Eti Maden İşletmesi yolu üzerinde meydana gelen kaza anı yakınlardaki bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına takıldı. Kaza anındaki görüntülerde 65 yaşındaki araç sürücüsünün düz yolda ilerlerken karşı şeritten gelen Bigadiç Belediyesine ait kamyonun altına bir anda girdiği görüldü. Araç sürücüsü İ.A. olay yerinde hayatını kaybederken meydana gelen kazayla ilgili soruşturma açıldığı öğrenildi.