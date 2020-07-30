Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'de, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir kişinin dilendiğini fark etti.

Denizli-İzmir kara yolu Bakırlı mevkisindeki trafik ışıklarında bekleme yapan araç sürücülerinden para istediği fark edilen şahıs, jandarma tarafından bir süre izlendi.

HIRSIZLIK KAYDI ÇIKTI

Sol kolunu elbisesine gizleyen 45 yaşındaki Yaşar A'nın kendisini engelli olarak gösterip vatandaşların duygularını istismar ettiğini tespit eden jandarma, bu şahsın hırsızlık suçundan kaydı olduğunu da belirledi.

EKİPLERİ GÖRÜNCE KOLU DÜZELDİ

Bu arada jandarma tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Yaşar A'nın ekipleri fark edince kolunu çıkardığı görülüyor.

EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

Yaşar A, işlemlerinin ardından belediye zabıta ekiplerine teslim edildi.