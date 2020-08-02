Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Hacınınoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 48 R 0693 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Oğuzhan Yanık olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan 4 kişi ise yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırıldı.