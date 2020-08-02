Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Hacınınoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 48 R 0693 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Oğuzhan Yanık olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan 4 kişi ise yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
02.08.2020 - 19:25 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Hacınınoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 48 R 0693 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Oğuzhan Yanık olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan 4 kişi ise yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,kaza,Kahramanmaraş,
722301 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722301.aspx
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