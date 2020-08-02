Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Türkeli'den Ayancık'a seyir halindeki otomobil, Büyükdüz mevkiinde karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralanarak, ambulansla Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 4'ü burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.