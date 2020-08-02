Edinilen bilgiye göre, Türkeli'den Ayancık'a seyir halindeki otomobil, Büyükdüz mevkiinde karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralanarak, ambulansla Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 4'ü burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sinop'ta trafik kazası: 6 yaralı
02.08.2020 - 20:55 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 20:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop'un Türkeli-Ayancık karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Türkeli'den Ayancık'a seyir halindeki otomobil, Büyükdüz mevkiinde karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralanarak, ambulansla Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 4'ü burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sinop,kaza,trafik kazası,
722318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722318.aspx
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