Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçedeki şiddetli yağışlar sonrasında Yeniay Mahallesi Baştımar Mevkii’nde meydana gelen selde yol geçişe kapanırken, yörede mahsur kalan 21 kişi İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çabaları ile kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.



Şiddetli yağışlar sonrası yörede ulaşımda aksamalar olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı.