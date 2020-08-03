Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zümrütova Mahallesi Çayır mevkisinde, çobanlar Mustafa Arnaz ile Ahmet Acar'ın koyunları otlattığı sırada aniden bastıran yağışla birlikte yıldırım düştü. Yıldırımın isabet etmesi sonucu 39 koyun telef oldu. Çobanların haber vermesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede zarar tespit çalışması yaptı.