Zümrütova Mahallesi Çayır mevkisinde, çobanlar Mustafa Arnaz ile Ahmet Acar'ın koyunları otlattığı sırada aniden bastıran yağışla birlikte yıldırım düştü. Yıldırımın isabet etmesi sonucu 39 koyun telef oldu. Çobanların haber vermesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede zarar tespit çalışması yaptı.
Aniden bastıran yağmurla yıldırım düştü: 39 koyun telef oldu
03.08.2020 - 01:09 | Son Güncelleme: 03.08.2020 - 01:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Elmalı ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 39 koyun telef oldu.
Etiketler : yıldırım,yıldırım düşmesi,antalya,
722362 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722362.aspx
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