Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Üretimde fabrikalarda bulunmak zorunda olanlar hariç, beyaz yakalı olup da işlerini evden yürütenler çok farklı tecrübeler yaşadı. İşe gidenler, daha sakin ve insan yoğunluğunun az olduğu ortamda çalışmanın keyfini yaşarken, evden çalışanlar da kıyafetten yol süresine kadar birçok anlamda rahat etti ama toplantılar daha da yoğunlaştı. Barem'in araştırmasına katılanların büyük çoğunluğu evden çalışırken rahat giyinme, makyaj- tıraş zorunluluğu olmaması, soğan-sarımsak gibi kokulu yiyecekleri yiyebilme rahatlığı sebebiyle mutlu oldu, çalışırken evdeki sorumluluklara zaman ayırıp çocuklarını gözünün önünde tuttu.

Bu dönemde zannedilenin aksine çalışma süreleri ve yoğunluğu arttı. Birçok çalışan, online günde 1 olan toplantı sayısının 2-3’e çıktığını söyledi. Başlarda mekan değişikliğiyle odaklanma zorluğu yaşayan çalışanlar, daha sonra alıştı ve evdeki sorumluluklarına da vakit ayırma şans sebebiyle daha rahat çalşmaya başladı. Evden çalışmayı en çok kadınlar benimsedi.