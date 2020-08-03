Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 27 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emrah Y. (30) sokakta durduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Kasığından yaralanan Emrah Y. kanlar içerisinde yere yığıldı. Emrah Y. yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emrah Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmaları başlattı.