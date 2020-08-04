İstanbul İl Müftülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîf’inde gönüllü rehberlik hizmetinde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Kağıthane Müftülüğü Uhud Camii Müezzin-Kayyım’ı Osman Aslan hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Ayasofya’da gönüllü rehberlik yapan müezzin hayatını kaybetti
04.08.2020 - 15:54 | Son Güncelleme: 04.08.2020 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîf’inde gönüllü rehberlik yapan Kağıthane Uhud Camii müezzini Osman Aslan kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kağıthane Uhud Camii müezzini Osman Aslan,
722648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722648.aspx
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