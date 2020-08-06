Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin beşinci, Marmara Bölgesi’nin ise en büyük gölü olan İznik Gölü’nde su 20 metre çekildi. 298 kilometrekarelik yüz ölçümü ile Türkiye'nin en büyük beşinci gölü konumundaki İznik Gölü'nde yaşanan su çekilmesi vatandaşları tedirgin ediyor. Turizmci Ali Karaman, “Her geçen gün su çekiliyor. Limandan küçük tekneler ile karaya çıkmaya zorlanıyoruz. Aşırı sıcaklar suyun buharlaşması, tarımsal sulama, barajlar gölü eritiyor. Korkuyoruz” dedi.



İznik Gölü kıyısında çay bahçesi bulunan Erol Aslan ise, “Aşırı bir çekilme var. Endişe verici. Her gün müşterilerimiz bunu soruyorlar. Göl 20 metre kadar çekildi” dedi.