Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Hacımuharrem köyü Geriş Mahallesi'nde tarlada çalışan bir çiftçinin balya makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Balya makinesinden çıkan kıvılcımların tarladaki anızları yakmasıyla yangın başladı. Ormanlık alana sıçrayan yangını köylüler ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alındı.

Hacımuharrem köyü muhtarı Kadir Çavdarcı, tarlada çalıştığı sırada kendisine yangınla ilgili telefon geldiğini belirterek, "Balya makinesi tutuşmuş daha sonra anız yandı, şimdi de ormanımız yanıyor. İlk önce müdahaleyi köylülerle birlikte yaptık. Traktörle yangının dağılmasını önledik. Daha sonra itfaiye geldi. Tahmini 50 dekara yakın bir alanın yandığını düşünüyoruz." dedi.

Yangına 3 itfaiye aracı, 6 arasöz, 1 su tankeri ve 3 traktör ile müdahale edildi.