Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "08 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'dan itibaren Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi ile mezralarında ve Derik ilçesi Çayköy Mahallesi mezraları ile kırsal alanlarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uymaları kendi can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir".
Mardin'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
09.08.2020 - 08:51 | Son Güncelleme: 09.08.2020 - 08:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinin 2 kırsal mahallesinde 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mardin,Mardin Valiliği,kısmi sokağa çıkma yasağı,
723764 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/723764.aspx
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