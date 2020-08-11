Anne Ayşe Bülbül, yaşadıklarını tarif etmekte zorlandığını, Allah'tan kimseye evlat acısı yaşatmamasını dilediğini söyledi. "Eren'in şehitliğinden gurur duyuyorum" diyen Anne Bülbül "Ben bir Eren kaybettim ama binlerce Eren'im oldu. Eren'in acısı üç yıl değil, bin yıl geçse de bitmez. Yavrumun şehitliği tüm Türkiye'nin acısı oldu. Yavrumu unutmayan herkesten Allah'ım binlerce kez razı olsun" ifadelerini kullandı.
'Şehit yavrum tüm Türkiye'nin acısı oldu'
11.08.2020 - 05:09 | Son Güncelleme: 11.08.2020 - 05:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK’lı teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül'ün ailesi, çocuklarının acısını unutamıyor.
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724175 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724175.aspx
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