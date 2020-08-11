Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anne Ayşe Bülbül, yaşadıklarını tarif etmekte zorlandığını, Allah'tan kimseye evlat acısı yaşatmamasını dilediğini söyledi. "Eren'in şehitliğinden gurur duyuyorum" diyen Anne Bülbül "Ben bir Eren kaybettim ama binlerce Eren'im oldu. Eren'in acısı üç yıl değil, bin yıl geçse de bitmez. Yavrumun şehitliği tüm Türkiye'nin acısı oldu. Yavrumu unutmayan herkesten Allah'ım binlerce kez razı olsun" ifadelerini kullandı.