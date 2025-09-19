Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Hatayspor-Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte şifresiz yayın bilgileri!

Hatayspor-Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte şifresiz yayın bilgileri!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hatayspor-Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte şifresiz yayın bilgileri!
Hatayspor, Boluspor, Futbol, Maç, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, kiritk mücadelenin yayın saati ve ve bilgilerini araştırıyor. Mücadelenin şifresiz izleme yeri belli oldu.

Ligde üst sıraları hedefleyen Atakaş Hatayspor, güçlü rakibi Boluspor’u Hatay Yeni Stadyumu’nda ağırlayacak. 19 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak karşılaşma, hem puan tablosu hem de taraftarların desteği açısından büyük önem taşıyor. Peki Hatayspor-Boluspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?

HATAYSPOR BOLUSOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor ile Boluspor arasında oynanacak mücadele Bein Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Hatayspor Boluspor maçı şifresiz izle

HATAYSPOR BOLUSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?

Mücadele, TRT Spor üzerinden şifresiz olarak ekrana gelecek. Futbolseverler, Türksat uydusu, kablo TV, internet üzerinden maçı takip edebilecek. 

HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 6. hafta programında yer alan Atakaş Hatayspor-Boluspor mücadelesi, 19 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak. Mersin Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma, 20.00’de başlayacak.

Kırmızı-beyazlılar, Boluspor karşısında tribün desteğini arkasına alarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD Kongresi'nden Türkiye karşıtı lobilere tarihi tokat! Hayalleri suya düştüMetro seferlerine TEKNOFEST düzenlemesi! 750 bin yolcu taşınabilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi ne zaman? ZTK maç takvimi - HaberlerZiraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi ne zaman? ZTK maç takvimiMavi Dolunay Otel dizisi nerede çekildi, hangi otelde? - HaberlerMavi Dolunay Otel dizisi nerede çekildi, hangi otelde?Ali Erbaş emekli mi oldu, yerine kim geçti? Safi Arpaguş cübbesini giydi - HaberlerAli Erbaş emekli mi oldu, yerine kim geçti? Safi Arpaguş cübbesini giydiSea to Sky Dünya Şampiyonası nerede yapılacak, ne zaman? - HaberlerSea to Sky Dünya Şampiyonası nerede yapılacak, ne zaman?Göztepe-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Mücadele 20.00'de başlayacak - HaberlerGöztepe-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Mücadele 20.00'de başlayacakCahit Onar kimdir, kaç yaşında, nereli? Trafik kazası geçirdi, son durumu araştırılıyor - HaberlerCahit Onar kimdir, kaç yaşında, nereli? Trafik kazası geçirdi, son durumu araştırılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...