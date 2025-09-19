Hatayspor-Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte şifresiz yayın bilgileri!

Ligde üst sıraları hedefleyen Atakaş Hatayspor, güçlü rakibi Boluspor’u Hatay Yeni Stadyumu’nda ağırlayacak. 19 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak karşılaşma, hem puan tablosu hem de taraftarların desteği açısından büyük önem taşıyor. Peki Hatayspor-Boluspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?

HATAYSPOR BOLUSOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor ile Boluspor arasında oynanacak mücadele Bein Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

HATAYSPOR BOLUSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?

Mücadele, TRT Spor üzerinden şifresiz olarak ekrana gelecek. Futbolseverler, Türksat uydusu, kablo TV, internet üzerinden maçı takip edebilecek.

HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 6. hafta programında yer alan Atakaş Hatayspor-Boluspor mücadelesi, 19 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak. Mersin Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma, 20.00’de başlayacak.

Kırmızı-beyazlılar, Boluspor karşısında tribün desteğini arkasına alarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.