Kastamonu'da feci olay! Kaldığı otelin beşinci katından düşen kadın kurtarılamadı
Kastamonu'da kaldığı otelin penceresine çıkan bir kadının beşinci kattan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Korkunç olay, Kastamonu'nun İsfendiyar Mahallesi'nde bulunan bir otelde yaşandı.
BEŞİNCİ KATTAN DÜŞTÜ
Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Yeganeh Gholamı, kaldığı otelin 5'inci katında pencereden düşmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Gholamı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gholamı'nin, cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.Olay sonrası polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
