ABD Kongresi'nden Türkiye karşıtı lobilere tarihi tokat! Hayalleri suya düştü

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi, Ermeni lobisinin desteğiyle Kongre Üyesi Brad Sherman tarafından sunulan iki skandal teklifi reddetti.

Sherman’ın sunduğu teklif, Türkiye’nin Ermenistan’a yönelik “ablukasını” gerekçe göstererek Ankara’ya yapılacak tüm Amerikan yardımlarının tamamen durdurulmasını öngörüyordu. Ancak skandal girişim, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nde yapılan oylamada reddedildi.

İlk değişiklik, ABD Uluslararası Kalkınma Finansman Kurumu’nun Azerbaycan’daki projelere destek vermesini, “Ermeni savaş esirlerinin serbest bırakıldığı” onaylanana kadar yasaklamayı öngörüyordu. İkinci değişiklik ise, ABD Başkanı’nın Azerbaycan’a yardım yapılmasını sağlayan 907. Madde muafiyet yetkisini kaldırmayı hedefliyordu.

Üçüncü girişim ise doğrudan Türkiye’yi hedef alıyordu. Sherman’ın önerisi, Türkiye’nin “Ermenistan’a uyguladığı abluka” gerekçesiyle Ankara’ya yapılacak her türlü Amerikan yardımı ve özellikle askeri-silah desteğinin kesilmesini içeriyordu.

TÜRKİYE KARŞITI LOBİNİN YENİLGİSİ

Her iki girişim de komite tarafından reddedilerek, Kongre’de etkinlik kurmaya çalışan ANCA lobisine ağır bir darbe vuruldu.

BARIŞ SÜRECİNE DESTEK

Öte yandan, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Khachatryan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Türkiye ve Kafkasya Genel Müdürü Elisabetta Falcetti ile bir araya geldi. Görüşmede EBRD Erivan Ofisi Başkanı George Akhalkatsi de hazır bulundu.

ALTYAPI VE SOSYAL PROJELER MASADA

Toplantıda, Kuzey–Güney Yol Koridoru’nun Sisya–Kajaran hattı, su ve atık yönetimi projeleri ve zorla yerinden edilmiş kişilerin entegrasyonu gündeme geldi. EBRD’nin Ermenistan’a sağlayacağı finansman ve teknik destek, “kalkınma ortaklığı” olarak tanımlandı.

TÜRKİYE İLE NORMALLEŞMEYE ZEMİN

Ermenistan yönetimi, EBRD görüşmesini sadece altyapı değil, aynı zamanda Türkiye ile normalleşme sürecine ivme kazandıracak bir platform olarak da değerlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde Erivan, pasaportlardaki Ağrı Dağı sembolünü kaldırma kararı alarak Ankara’ya “iyi niyet mesajı” göndermişti.