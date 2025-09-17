Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ANCA lobisi harekete geçti: Türkiye hakkındaki skandal teklif bugün ABD Kongresi'nde oylanacak

ANCA lobisi harekete geçti: Türkiye hakkındaki skandal teklif bugün ABD Kongresi'nde oylanacak


ANCA lobisi harekete geçti: Türkiye hakkındaki skandal teklif bugün ABD Kongresi&#039;nde oylanacak
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Kongresi’nde Türkiye karşıtı skandal bir öneri gündemde! ANCA lobisinin desteğiyle Kongre Üyesi Brad Sherman tarafından sunulan yasa değişikliği, Türkiye ve Azerbaycan’a verilen Amerikan desteğinin tamamen durdurulmasını öngörüyor. H.R. 5299 sayılı teklifin bugün Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nde oylanması bekleniyor.

ABD Kongre Üyesi Brad Sherman, Türkiye ve Azerbaycan’a verilen Amerikan desteğini durdurmaya yönelik yasa değişikliği önerisi sundu. 

ANCA LOBİSİ HORLADI

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Capitol Hill’de Artsakh Soykırımı’nı anmak için “Accountability | 2025” başlıklı bir etkinlik düzenledi. Burada konuşan Kongre Üyesi Brad Sherman, Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı.

Sherman, "Önerdiğim yasa değişikliği, Türkiye Ermenistan'ı abluka altında tutmaya devam ettiği sürece Türkiye'ye bir kuruş bile verilmeyeceğini ve rehineler serbest bırakılana kadar Azerbaycan'a da bir kuruş bile verilmeyeceğini öngörüyor" dedi.

YASA TASARISINDA NELER VAR?

Sherman’ın sunduğu H.R. 5299 sayılı yasa değişikliği, ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu’nun Türkiye ve Azerbaycan’a desteğini engellemeyi amaçlıyor

Bununla birlikte Sherman, ikinci bir öneri daha sundu. Bu öneri, Dışişleri Bakanlığı Yetki Yasası kapsamında 907. Maddenin başkanlık muafiyet yetkisini kaldırarak ABD’nin Azerbaycan’a askeri yardımlarını fiilen durdurmayı hedefliyor.

KOMİTEDE GÖRÜŞÜLECEK

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi, Sherman’ın önerisini ve ANCA’nın desteklediği diğer değişiklikler bugün görüşecek. Söz konusu öneriler, Temsilciler Gabe Amo, Jim Costa ve Dina Titus tarafından da destekleniyor.

ERMENİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE SÜRPRİZ ADIM! 

Diğer yandan Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için dikkat çeken bir karar aldı. 

Pasaport damgalarında yer alan Ağrı Dağı sembolü 1 Kasım 2025’ten itibaren kaldırılacak.

AĞRI DAĞI SEMBOLÜNE VEDA

Yerel basında çıkan haberlere göre Ermenistan, uzun yıllardır pasaport giriş ve çıkış damgalarında yer alan Ağrı Dağı görüntüsünü artık kullanmayacak. 

Türkiye’nin doğusundaki Ağrı ilinde bulunan ve Ermenistan sınırına yakın olan Ağrı Dağı, Ermeni milliyetçiliğinin sembolleri arasında görülüyordu. Bu nedenle damgalardaki varlığı sık sık tartışma konusu oluyordu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Arsen Torosyan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Yeni damgalarda çoğu ülkenin uyguladığı gibi yalnızca sınır geçişi bilgileri yer alacak, ek resimler bulunmayacak" ifadelerini kullandı.

PARLAMENTO'DAN DESTEK

Parlamentoda iktidar partisinin genel sekreteri Artur Ovannisyan da bu değişikliğin önemine dikkat çekerek, kararın Türkiye ile ilişkilerde bir "iyi niyet göstergesi" olduğunu vurguladı.



Sadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp'e sürpriz teklif: İnşallah kabul eder
