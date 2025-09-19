Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir gecede sonbahardan kışa geçiş! Kar kalınlığı 10 santimi buldu

Bir gecede sonbahardan kışa geçiş! Kar kalınlığı 10 santimi buldu

Güncelleme:
Yaşam Haberleri

Eylül ayının sonuna yaklaşılırken yurt genelinde hava sıcaklıkları hızla düştü. Rize ve Erzurum'un yüksek kesimlerine kar yağdı, yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Sıcaklık bazı bölgelerde -2 dereceye kadar indi.

Eylül ayının sonu yaklaştı, yurt genelinde sıcaklıklar keskin düştü. Birçok kentte sağanak başlarken, mevsimin ilk karları da düşmeye başladı.

RİZE'DE BEYAZ ÖRTÜ

Kar yağışının etkili olduğu illerden biri Rize oldu. Hava sıcaklıklarının dünden itibaren düşmesiyle başlayan yağmur, gece saatlerinde yüksek rakımlı yaylalarda yerini kara bıraktı.

İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Bir gecede sonbahardan kışa geçiş! Kar kalındığı 10 santimi buldu - 1. Resim

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMİ BULDU

Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaşırken, vatandaşlar beyaz örtünün tadını çıkardı.

Öte yandan kar yağışı başka bir kentte daha etkisini hissettirdi, özellikle yaylada sürülerini otlatan çobanlar zor anlar yaşadı.

Bir gecede sonbahardan kışa geçiş! Kar kalındığı 10 santimi buldu - 2. Resim

ERZURUM'DA KAR YAĞDI

Geçtiğimiz günlerde mevsimin ilk karını dağların zirvesinde gören Erzurum’da kar yüzünü tekrar göstermeye başladı. Oltu'nun Nügücük Köyü Yaylası ve Gaceti Dağı etrafına yağan kar, çobanlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Bir gecede sonbahardan kışa geçiş! Kar kalındığı 10 santimi buldu - 3. Resim

SICAKLIK -2'YE KADAR DÜŞTÜ

Doğu Anadolu Bölgesi’nde dün sıcaklıklar -2'ye kadar düştü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün Erzurum için 5 günlük hava tahmininde de yağış görülüyor.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bir gecede sonbahardan kışa geçiş! Kar kalındığı 10 santimi buldu - 4. Resim

