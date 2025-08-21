Rize'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Rize’nin Fındıklı ilçesinde sahilde bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rize'nin Fındıklı ilçesinde sahilde bir erkek cesedi bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Fındıklı içesine bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Sahilde gezen vatandaşlar, bir şahsın hareketsiz şekilde yerde yattığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cesedi, Rize Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir