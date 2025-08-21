Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Rize'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu

Rize'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Rize&#039;de deniz kenarında erkek cesedi bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize’nin Fındıklı ilçesinde sahilde bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde sahilde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Fındıklı içesine bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Sahilde gezen vatandaşlar, bir şahsın hareketsiz şekilde yerde yattığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cesedi, Rize Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sahipsizler ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalya'da denizin ortasında dram: Aralarında 18 çocuk var - 3. SayfaAntalya'da denizin ortasında dram: Aralarında 18 çocuk varTrabzon'da düğün günü kabusa döndü! Maganda kurşunu can aldı - 3. SayfaTrabzon'da düğün günü kabusa döndü! Maganda kurşunu can aldıAksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: 7 kişi yaralandı - 3. Sayfaİki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı!"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı! Yardıma gelenleri darbetti - 3. Sayfa"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı! Yardıma gelenleri darbettiMardin'de acı olay: İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu! - 3. Sayfaİki kız kardeş evlerinde ölü bulundu!İZSU'dan İzmirlileri çileden çıkartacak su kesintisi kararı! Artık 5 değil 3 günde bir kesilecek, tarih verildi - 3. SayfaÇileden çıkartacak su kesintisi kararı!
Sonraki Haber Yükleniyor...