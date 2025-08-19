Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rize'de arının soktuğu gençten acı haber

Rize'de arının soktuğu gençten acı haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize'de arının soktuğu 34 yaşındaki bir kişi, fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç adam, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğleden sonra Rize merkeze bağlı Pazarköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Hüseyin Gündoğdu, yolda yürüdüğü sırada arının sokması sonucu rahatsızlandı. Fenalaştığını fark eden Gündoğdu telefonla arayarak arkadaşından yardım istedi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine köye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gündoğdu, burada da yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

