Rize'de her şey bir anda oldu! Şiddetli yağış ulaşımı aksattı, hayatı olumsuz etkiledi

Rize'de her şey bir anda oldu! Şiddetli yağış ulaşımı aksattı, hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu ufak çapta heyelanlar nedeniyle 5 ilçeye bağlı 26 köyün ulaşımında aksamalar meydana geldi.

Rize'de dün başlayarak hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağışlar yüksek kesimlerde ufak çapta sel ve heyelanlara neden oldu.

BİRÇOK KÖY ULAŞIMA KAPANDI

Fındıklı ilçesine bağlı birçok köy heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Rize İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından müdahale edilen ufak çapta heyelanlar nedeniyle kapanan yollar kısa süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.

