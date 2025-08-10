Rize'de her şey bir anda oldu! Şiddetli yağış ulaşımı aksattı, hayatı olumsuz etkiledi

Rize'de dün başlayarak hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağışlar yüksek kesimlerde ufak çapta sel ve heyelanlara neden oldu.

BİRÇOK KÖY ULAŞIMA KAPANDI

Fındıklı ilçesine bağlı birçok köy heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Rize İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından müdahale edilen ufak çapta heyelanlar nedeniyle kapanan yollar kısa süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.