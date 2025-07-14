Evi arılar bastı, anne 'tencere kapaklarını' devreye soktu

Trabzon'da bir evin girişini arılar basınca, evin annesi ilginç bir yönteme başvurdu. Çocuklarını korumak isteyen kadın, eline aldığı tencere kapaklarını birbirine vurarak arıları uzaklaştırmaya çalıştı. Arılar ise, bir poşet yardımıyla toplanarak uygun bir kovana yerleştirildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan bir evin girişini yüzlerce arı istila etti. Arıların kümelendiği bölgeyi gözlemleyen aile, köyde arıcılıkla uğraşan Murat Şahin'den yardım istedi.

Olay yerine arıcılık kıyafetleriyle gelen Şahin, arı kolonisinin bir poşet yardımıyla toplanmasını sağladı. Toplanan arılar, uygun bir kovana yerleştirildi.

TENCERE KAPAKLARINI DEVREYE SOKTU

Evde bulunan anne ise, çocuklarını korumak için dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Eline aldığı tencere kapaklarını birbirine vurarak arıları uzaklaştırmaya çalışan anne, kısa süreli paniğe rağmen durumu soğukkanlılıkla kontrol altına aldı.

"DOĞADA SIKÇA GÖRÜLEN BİR DURUM"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli arıcı Murat Şahin, "Muhtemelen mevcut kovanımdan bir oğul ayrıldı ve yeni bir koloni oluşturmak üzere buraya kondu. Bu doğada sıkça görülen bir durum. Biz şu an bu kovanı naylon poşetimizin içine koyduğumuz zaman kovanın içinde anne arı olduğu için; anne arı nereye giderse diğer arılar da onun peşinden gidiyor. Bu şekilde tüm arılar buradan uzaklaştırılmış olacak" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayda arıların doğal göç davranışı ve annenin arıları uzaklaştırma yöntemi dikkat çekerken neyse ki herhangi bir yaralanma yaşanmadı.