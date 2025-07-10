Arıları için kıvrak zekasını konuşturdu! "Başka çare yok" dedi, çözümü böyle buldu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Mustafa Memoğlu isimli arıcı, sürekli ayıların saldırısına uğrayan kovanlarını korumak için dikkat çeken bir çözüm buldu. Bungalovun çatısına özel platform yaptırıp, petekleri buraya çıkartan Memoğlu, "Başka çarem yok" dedi.

Rize Ardeşen'e bağlı Sırt Yaylası'nda arıcılıkla uğraşan Mustafa Memoğlu isimli vatandaş, peteklerini ayılardan korumak için farklı bir çözüm buldu.

PETEKLERİ ÇATIYA YERLEŞTİRDİ

Memoğlu, sürekli ayıların saldırdığı peteklerini bungalovun çatı kısmına yaptırdığı platformlara koydu. Sacın ayı için kaygan bir zemin oluşturmasından da faydalanan arıcı, böylelikle arı peteklerini saldırıdan korumuş oldu.

"AYILARLA BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"

Arılarını ve kovanlarını ayılardan korumak için başka çaresi olmadığını belirten Mustafa Memoğlu, "Ayılarla birlikte yaşayacağız. Onlara zarar vermeyeceğiz. Çünkü buralar onların hayat alanları, başka çare yok" ifadelerini kullandı.