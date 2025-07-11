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Kültür Yolu Trabzon'da! Edebî ifadeler renklere dönüştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kültür Yolu Trabzon&#039;da! Edebî ifadeler renklere dönüştü
Trabzon, İskender Pala, Edebiyat, Sanat, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Kültür Yolu Festivali, altıncı durağı olan Trabzon’da, şehrin tarihî ve kültürel dokusunu merkezine alan faaliyetlerle devam ediyor.

KORAY ERDOĞAN - Festival çerçevesinde Hamamizade İhsanbey Kültür Sanat Merkezinde açılan “İskender Pala Romanlarından Kelimeler ve Renkler” sergisi edebiyat ve resim sanatını buluşturuyor. Küratör Murat Kurt’un yürüttüğü projede, Pala’nın 13 romanı, sanatçıların yorumlarıyla resmedildi. Kurt, projenin yazar Pala’nın “Azizim, benim yazdığım romanlar farklı farklı insanlar tarafından okunsa ve onlar bu romanları tamamen kendi tarzlarına göre yorumlasa nasıl şeyler ortaya çıkar?” sorusundan doğduğunu söylüyor.

Kurt, sanatçıların hiçbir yönlendirme olmadan romanları okuduklarını ve içlerinden geldiği gibi resmettiklerini ifade ediyor. Trabzon Müzesinde açılan “Abdulkadir Yıldırım Kişisel Resim Sergisi” ise bölgeye has temaları empresyonist bir dille ele alıyor. Trabzon Kültür Yolu Festivali,13 Temmuz’a kadar devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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