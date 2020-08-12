Edinilen bilgilere göre, merkez İskilip Caddesi üzerinde bulunan Keresteciler Sitesinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çok sayıda işletmeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının büyüklüğü uzak noktalardan da görüldü.
Çorum'da Keresteciler Sitesinde yangın
12.08.2020 - 21:49 | Son Güncelleme: 12.08.2020 - 21:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum merkezde bulunan Keresteciler Sitesinde çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : çorum,
724544 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724544.aspx
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