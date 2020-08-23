Olay, Gemlik'e bağlı Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 1'inci katındaki evin balkonunda bulunan atı gören mahalleli, şaşkınlık yaşadı. Çevresinin bir bölümünün brandalarla kaplandığı görülen evin balkonundaki atın iple bağlı olması dikkat çekti.Evin balkonunun hara gibi kullanımı, çevreye de kötü kokuların yayılmasına neden oldu.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekti.
Bir evin balkonunda tutulan at görenleri hayrete düşürdü
23.08.2020 - 13:14 | Son Güncelleme: 23.08.2020 - 13:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da apartmanın 1'inci katındaki balkonda bakımı yapılan atı görenler şaşırdı. Kötü kokudan rahatsız olan mahalleli, cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi.
Olay, Gemlik'e bağlı Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 1'inci katındaki evin balkonunda bulunan atı gören mahalleli, şaşkınlık yaşadı. Çevresinin bir bölümünün brandalarla kaplandığı görülen evin balkonundaki atın iple bağlı olması dikkat çekti.Evin balkonunun hara gibi kullanımı, çevreye de kötü kokuların yayılmasına neden oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : at,balkon,bursa,
726713 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/726713.aspx
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