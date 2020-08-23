Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dün dereye düştüğü bölgede sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 2. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bulundu. Olay yerinden 4 km ileride dere yatağında bulunan jandarma uzman çavuşun kimliği ile ilgili bilgi verilmezken, kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.