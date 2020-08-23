Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dün dereye düştüğü bölgede sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 2. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bulundu. Olay yerinden 4 km ileride dere yatağında bulunan jandarma uzman çavuşun kimliği ile ilgili bilgi verilmezken, kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Giresun'da yaşanan selde şehit sayısı 2'ye vefat eden kişi sayısı ise 6'ye yükseldi
23.08.2020 - 19:03 | Son Güncelleme: 23.08.2020 - 19:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan selde şehit sayısı 2'ye, vefat eden kişi sayısı ise 6'ya yükseldi.
Etiketler : Giresun,
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