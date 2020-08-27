Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Oba Mahallesi’ndeki inşaatta işçi olarak çalışan Ü.A. (32) isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ederek takibe aldı. Takibe alınan Ü.A.’nın yanına araçla gelerek bir süre görüştükten sonra ayrılan M.G. (24), uyuşturucu alışverişi yaptığı değerlendirilerek gözaltına alındı. M.G.’nin üzerinde 0.36 gram eroin ele geçirilirdi. Polis, uyuşturucu ticareti yapan Ü.A.’yı da yanındaki Y.T. ile (19) ilçe girişindeki Dinek mevkisinde durdurduğu 07 AIE 596 plakalı otomobilde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 16 parça halinde 18.56 gram eroin, yeşil reçeteye tabi 5 adet suboxone hap bulundu.

Adrese baskın düzenlendi

Operasyon kapsamında ekipler, Oba Mahallesi’nde durumundan şüphe duyarak takibe aldıkları T.B.’nin (38) bir sitenin önünde E.D. (29) ile sohbet etmesi üzerine uyuşturucu ticareti yapıldığını değerlendirerek harekete geçti. E.D.’nin yanından ayrılan T.B. gözaltına alınırken, üzerinden 1 gram metamfetamin çıktı. Bunun üzerine polis, aynı mahalledeki E.D.'nin adresine baskın düzenledi. Baskında adreste bulunan E.D. ile A.D. (20), Ö.Ç. (24) ve M.K. (19) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 parça halinde toplamda 22.3 gram metamfetamin, 574 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

4 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyeye sevk edildi

Operasyonlarda gözaltına alınan M.G., T.B., Ö.Ç. ve M.K. ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, Ü.A., Y.T., A.D. ve E.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.