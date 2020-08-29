Bora Ayrancı yönetimindeki traktör, Yapraklı ilçesi Şeyh Osman (Tatlıpınar) köyünde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile traktörde bulunan Elif ve Hanife Ayrancı yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hanife Ayrancı (49) kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
29.08.2020 - 01:52 | Son Güncelleme: 29.08.2020 - 01:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Etiketler : çorum,çorum kaza,traktör,
727982 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/727982.aspx
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