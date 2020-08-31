Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Aileler maddi imkânları çerçevesinde çocuklarının ihtiyaçlarını alıyor ama çocukların direkt cildine temas eden, küçüklerin ağızlarına dahi götürdükleri bu malzemelerin seçilirken sağlık açısından dikkat edilmesi gereken çok sayıda standart bulunuyor. Su matarasından sulu boyaya, kalemden silgi ve çantaya kadar bütün ürünler için uzmanlar nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan uyarılar hazırladı. TSE uzmanları, kırtasiye ürünlerini alırken öncelikle ambalajlı olması, etiketinin bulunması, etikette TSE ve CE işaretlerinin mutlaka aranması gerektiği konusunda uyarıyor.

¥ Kalemler: Kurşun kalem ve boya kalemlerinde kurşun, kadmiyum, arsenik, krom gibi ağır metallerin analizinin yapılmış olması gerekiyor. Etikette bu maddelerin yer almadığının belirtilmiş olduğuna bakmak gerek. CE ve TSE belgesi, bu testlerin yapıldığını gösterir.

¥ Okul çantası: Azoboyar madde, plastik kısımlar ve silgi gibi yumuşatılmış polivinilklorür kullanılan ürünlerde filatat ve metal ürünlerde nikel incelemelerin yapılmış olması şart.

¥ Mataralar: Çocuklarda nörolojik ve hormonal bozukluğa yol açabilen bisfenol A (BPA) maddesinin kesinlikle bulunmaması gerekiyor. Etikette “BFA Free” ibaresi olan ürünleri alın.

¥ Boyalar: Parmak boyası ve oyun hamuru gibi daha küçük çocukların kullandığı, ağza götürülme ihtimali yüksek ürünlerin dermatolojik testlerden geçmiş olması gerekiyor. Bildiğiniz ve güven belgesi olan ürünleri tercih edin.



Kokululardan uzak durmalı

Bazı ürünler çocuklara cazip gelsin diye kokulu olarak üretiliyor. Bunlar daha fazla kimyasal içerdiğinden uzak durulmalı. Yapıştırıcılarda da solvent içermeyen, su bazlı olanlar aranmalı.

