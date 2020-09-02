Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Karadeniz kıyı kesimlerinde 2 ile 4 derece, diğer yerlerde 4 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 37

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Bursa: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 39

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Meteorolojiden sağanak ve aşırı sıcak uyarısı

Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde sağanak, ülke genelinde ise hava sıcaklıklarında 4-8 derece artış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç, Gümüşhane'nin doğu ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde 2 ile 4, ülkenin diğer yerlerinde 4 ile 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.