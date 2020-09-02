Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir, İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 8 kişi, Eskişehir’de saklandıkları evlerde düzenlenen operasyonla yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın devam ettiği illere gönderildiği belirtilirken, şüphelilerden 1 kişi ise emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makam tarafından tutuklandı.