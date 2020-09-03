Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Mutki’de A.Ç. ve K.A. isimli şahısların yasa dışı kenevir ekimi yaparak uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine Mutki Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden şahıslara ait ev ve arazide icra edilen operasyonel faaliyette A.Ç. isimli şahsın ev ve eklentilerinde 50 kilo 400 gram, K.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde 44 kilo 450 gram kubar esrar maddesi ile birlikte 237 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili Mutki Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, alınan talimat doğrultusunda kubar esrar maddesine el konulmuş, ele geçirilen kenevir bitkisi yerinde yakılarak imha edilmiştir. Olayla ilgili A.Ç. ve K.A. isimli şüpheliler, haklarında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz, yarınlarınızın teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla uyuşturucu maddeyi imal eden, ticaretini yapan şahıs ya da şahıslarla yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edecektir” denildi.