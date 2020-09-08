Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda; 1 şahıstan 10 adet uyuşturucu nitelikli hap, 1 şahıstan 23 adet uyuşturucu nitelikli hap, 1 şahıstan ruhsatsız kurusıkı tabir edilen tabanca, 1 şahıstan 109 adet uyuşturucu nitelikli hap, 1 şahıstan 18.50 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.