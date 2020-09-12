Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Beylikdüzü’nde 19 yaşındaki Berat Çerman, arkadaşı Faruk U. ile birlikte daha önceden “Kız arkadaşıma baktın” denilerek tartıştığı Adem P. (17) ve yanındaki kişiler tarafından konuşmak için Gürpınar Mahallesi’ndeki parka çağrıldı. Olay yerine söz konusu kız da geldi. Adem P. geçen ay meydana gelen olayda önce Faruk U’yu daha sonra Çerman’ı bıçakladı. Yaralı hâlde kaçmaya çalışan Çerman, bir de grup tarafından şiddetli bir şekilde darbedildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çerman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından bir kişinin tutuklandığını ancak oğlunu tekmeleyerek yere yatıran ve ölümüne sebep olan kişilerin ise serbest kaldığını ifade eden acılı baba Ramazan Çerman “Bunlar çete. Oğlumu yere yatırıp tekmeleyerek ölümüne yol açanlar şu anda dışarıda. Tek istediğimiz, adalet. Geri kalan suçluların da yakalanmasını bekliyoruz” dedi. Murat Delice İSTANBUL İHA