Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Pertek’te bulunan bir köyümüzde, almış olduğumuz hıfzıssıhha kararına rağmen bir vatandaşımız hayır yemeği vermiş, kendisinin pozitif olması sebebiyle maalesef köy karantinaya alınmıştır. Hayır yemeğini düzenleyen ve yemeğe katılan 10 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden 3150 şer TL idari para cezası uygulanmış toplamda 10 kişiye 31 bin 500 TL ayrıca hayır yemeğini düzenleyen kişi hakkında TCK’nın 195 maddesi gereğince adli işlem başlatılmıştır. Bahse konu köyün muhtarı hakkında ise gerekli soruşturma Pertek Kaymakamlığımızca başlatılmıştır” denildi.