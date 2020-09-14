Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, 12 Eylül Cumartesi günü Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Yaşar Ecim, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ecim’in müşahede altında olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin Ecim'i vurup kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.
Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanına silahlı saldırı
14.09.2020 - 21:30 | Son Güncelleme: 14.09.2020 - 21:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Ecim'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, 12 Eylül Cumartesi günü Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Yaşar Ecim, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ecim’in müşahede altında olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : silahlı saldırı,Fatih Karagümrük Spor Kulübü eski başkanı Yaşar Ecim,
731882 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731882.aspx
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