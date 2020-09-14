Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, 12 Eylül Cumartesi günü Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Yaşar Ecim, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ecim’in müşahede altında olduğu öğrenildi.



Polis ekiplerinin Ecim'i vurup kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.