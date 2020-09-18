Valilikten yapılan açıklamada:"Ovacık'ta bulunan bir köyümüzde almış olduğumuz hıfzısıhha kararına rağmen hayır yemeği verilmesi sebebiyle maalesef köy karantinaya alınmıştır. Hayır yemeği düzenleyen kişilere 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.
Tunceli'de hayır yemeği verilen köy karantinaya alındı
18.09.2020 - 13:37 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 13:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Şahverdi köyü, hayır yemeği verilmesi üzerine Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tunceli,Şahverdi köyü,karantina,koronavirüs,
732775 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/732775.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER