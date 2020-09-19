Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu'da çıkan yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Şahinçatı köyü Okçu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine Kastamonu, Taşköprü, Tosya, Karadere, Hanönü ve Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına çevre köylerden vatandaşlar da destek verdi. Okçu Mahallesine 150 metre kala kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Köy sakinlerinden Yavuz Yıldız, yangının akşam saatlerinde çıktığını söyleyerek, "Hayvanları otlatmak için gitmiştim.

Babam telefonla aradı köyün yan tarafından duman çıkıyormuş diye. Gidip baktığımda alevleri gördüm ve itfaiyeye haber verdik. Yangın köye yakın bir alandaydı." dedi.

Çevre köylerden yangın söndürme çalışmalarına katılmak için gelen Sinan Aydoslu ise "Yangın kontrol altına alındı. Geçen haftalarda çok büyük bir yangın oldu bölgemizde. Benzer bir acıyı yaşamamak için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz" diye konuştu.