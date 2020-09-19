Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saatlerinde Balabancık-Çimendere yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için Çimendere Mahallesi istikametine seyreden Balabancık Mahallesi'nin eski muhtarı Rıdvan Adanalı (56) yönetimindeki 22 RF 979 plakalı otomobil, yola çıkan köpeğe çarpamamak için manevra yaptı. Şarampole savrulan araçta başından yaralanan sürücü Adanalı, olay yerine gelen Ballı 112 istasyon ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Adanalı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.