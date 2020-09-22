Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar neticesinde FETÖ yapılanması içinde olduğu iddia edilen ve ankesörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. 24 askeri personele yönelik 21 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 6 şüphelinin Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 4’nün ise Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde olduğu, 2’sinin de kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi. 19’u aktif görevde bulunan şüphelilerden 1’inin yüzbaşı, 2’sinin üsteğmen, 19’unun astsubay görevinde bulunduğu kaydedilirken, şüphelilerin 17'sinin gözaltına alındığı, operasyonun ise sürdüğü ifade edildi.