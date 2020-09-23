Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 13 Eylül Pazar günü Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında Munzur Vadisi Milli Parkı’nda meydana geldi. Kentte özel bir doğal gaz şirketinde çalışan Elazığlı Mehmet ve Bozkurt Aydemir kardeşler, araçlarıyla vadide dağ sarımsağı toplamaya gitti. Burada araçlarını park eden kardeşlerden bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine çok sayıda ekibin katılımıyla havadan, karadan ve suda arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında ağabey Bozkurt Aydemir’in cansız bedenine araçlarını park ettikleri yerden 750 metre aşağıda Munzur Çayı’nda bir buçuk metre derinlikte ulaşıldı.Aradan 3 gün sonra bölgede AFAD koordinesinde çok sayıda ekiple yapılan arama çalışmaları kapsamında Mehmet Aydemir'in cansız bedeni araçlarını park ettiklerin yerin yaklaşık 15 kilometre ilerisinde Siliç köprüsü yakınlarında suda bulundu.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin her iki kardeşle ilgili yaptığı inceleme ve otopsi sonrasında vücutlarında herhangi darp, kesici, delici ve ateşli silahlanma ile ilgili bir yaralanma olmadığı belirlendi. Her iki kardeşin Munzur Çayı'ını geçmek isterken suya kapılıp boğularak yaşamlarını yitirdiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Öte yandan 2 kardeşin cenazesinin Elazığ'da defnedildiği bildirildi.

Valilik açıklama yaptı

Tunceli Valiliği, 13 Eylül tarihinde kaybolan ve daha sonra cansız bedenleri Munzur Çayı’nda bulunan 2 kardeşle ilgili bugün bir açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, “13 Eylül 2020 tarihinde Munzur Vadisi’nde dağ sarımsağı aramaya çıkan ve söz konusu tarihten bu yana kendilerinden haber alınamayan 2 vatandaşımızdan 1’inin cansız bedenine, 20 Eylül 2020 tarihinde ulaşıldığı bildirilmişti.Havadan, karadan ve su içerisinde Jandarma, AFAD, AFAD gönüllüleri, Emniyet-Jandarma su altı ekipleri, yerel dağcı ekipleri, rafting ekipleri ve civar köylerdeki vatandaşlarımızın katılımıyla, devletimizin tüm imkanları kullanılarak aralıksız olarak devam eden arama çalışmaları neticesinde, dün akşam üzeri (22.09.2020 tarihinde) kayıp olan ikinci vatandaşımızın da maalesef cansız bedenine Munzur Nehri içerisinde ulaşılmış, cenazesi geç saatlerde ailesine teslim edilmiştir. Çalışmalara katılan tüm arama kurtarma ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” denildi.