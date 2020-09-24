Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında saat 16.38 sıralarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saat 21.06’da Silivri açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 14.4 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.