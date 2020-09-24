Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında saat 16.38 sıralarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saat 21.06’da Silivri açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 14.4 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Silivri açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha
24.09.2020 - 21:55 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 21:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri açıklarında saat 21.06’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : Silivri,
734224 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/734224.aspx
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