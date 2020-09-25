Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’ın 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren korona virüs tedbirleri kapsamında karantina ve PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla birlikte Bulgar vatandaşlar, alışveriş için Edirne esnafını tercih etmeye devam ediyor. Özellikle Cuma günleri kent merkezinde kurulan Ulus Pazarına adeta akın eden Bulgar vatandaşları, esnafın yüzünü güldürüyor.

Müşterilerin 4’te 3’ü Bulgar

Ulus Pazarındaki müşterilerin 4’te 3’ünün Bulgar vatandaşı olduğunu söyleyen pazarcı esnafı, pazarda Türk vatandaşından fazla Bulgar vatandaşının olduğunu belirterek, “Cuma günleri yüzümüz gülüyor” dedi.