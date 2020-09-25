Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seydikemer Çamurköy Mahallesinde Hikmet Köse'nin (66) kullandığı 48 JF 358 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarırken, sürücünün yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.