Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun’a yaptığı ziyaret kapsamında son olarak Giresun Üniversitesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Selçuk, öğretmenlerle bir araya geldiği buluşmada Giresun’daki öğrencilere 3 bin 500 adet tablet bilgisayar gönderileceği müjdesini verdi. Bakan Selçuk, toplantının ardından Giresun Üniversitesi Rektörlüğü binasından ayrılarak, karayolu ile havalimanına hareket etti.
Giresun’daki öğrencilere 3 bin 500 adet tablet bilgisayar gönderilecek
28.09.2020 - 18:12 | Son Güncelleme: 28.09.2020 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerle bir araya geldiği buluşmada Giresun’daki öğrencilere 3 bin 500 adet tablet bilgisayar gönderileceğini söyledi.
Etiketler : Giresun,
735119 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/735119.aspx
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