Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde üç katlı apartmanın tamamını saran dumanlar vatandaşların dairelerde mahsur kalmasına neden olurken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede dumanın sardığı ve onlarca kişinin mahsur kaldığı adrese gelen Kadıköy itfaiyesi bir yandan yangının kaynağı olan motosikleti söndürürken diğer taraftan da ikisi çocuk on kişiyi tahliye etti.

Mahsur kalan ikisi çocuk on kişi için itfaiye ekipleri seferber oldu

Yürekleri ağza getiren yangının adresi Kadıköy, Dumlupınar Mahallesi, Özen Sokak oldu. Saat 01.20 sularında üç katlı binanın girişine park edilen motosiklet alev alev yanmaya başladı. Kısa sürede üç katlı binanın tamamını saran duman, onlarca kişinin mahsur kalmasına neden olurken bazı vatandaşlar çatıdan diğer apartmanın çatısına atlayarak kurtarılmayı bekledi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibiyle polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Üçüncü kattaki dairede çocukların olduğunu söyleyen çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ilk olarak o noktaya yoğunlaşan ekipler ikisi çocuk dört kişiyi kurtardıktan sonra yan apartmanın çatısına atlayan altı kişiyi de merdiven yardımıyla kurtardı. İtfaiye erinin yanında merdiven aracının sepetinde yaşadıkları korku gözlerinden okunan çocuklar aşağıya indirilip ailelerine teslim edildi.

Görgü tanığı: Motosiklet neden tutuştu anlamadık

Yangını ilk fark eden ve itfaiye ekiplerine ihbar eden Mevlüt Karaman, "Normal bir bağırma ile başladı sonra yan binanın çatısına atladılar. İlk başta duman vardı zaten içeride bir ne motoru olduğu hakkında bilgimiz yok ama arkadaşlar söndürdüler. Oradan buraya atlayan yedi sekiz kişi vardı, itfaiye ekipleri müdahale etti." ifadelerini kullanırken yan apartmanda uyurken yangına yakalanan Bayram Karaaslan, "Mümkün değil içeriye geçemedik, motosiklet neden yandı anlamadık. O binada oturanlar hep yabancılar, bizim çatıya atladılar. Daha sonra bu yandan atlamaya çalışınca dedik atlamayın. İtfaiye ekiplerine haber ettik onlar geldi kurtardı. Aşağı yukarı elli altmış kişi varlar. Allaha şükür ölü yaralı yok, durumları iyi." dedi. Yoğun dumandan dolayı dairelerinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasının ardından yanan motosikleti uzun süre soğutan itfaiye ekipleri gerekli tüm kontrolleri yaptıktan sonra bölgeden ayrılırken polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.