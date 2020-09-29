Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Nehri kıyısındaki yerleşim yerlerinde geçtiğimiz yıllarda da ortaya çıkan ‘3 gün’ hastalığı yine kendini gösterdi. Kuyulu, Gümüşkaya ve Işıklı köylerinde büyükbaş hayvan ölümleri gerçekleşti. Bu 3 köyde toplam 16 büyükbaş hayvanın hastalıktan dolayı telef olduğu, birçoğunun ise hasta olduğu öğrenildi. Hayvan sahipleri veteriner hekimlere bilgi verirken tedaviye başlandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ihbarlar üzerine alan taraması yaptı. Ekipler hasta hayvanları tedavi ederek hayvan sahiplerine hastalık hakkında bilgi verdi. Ekipler '3 gün' hastalığında yüksek ateş, iştahsızlık, üst solunum yolunda akıntı meydana gelebileceğini söyledi. Köylerde il özel idare ve sağlık müdürlüğü ekipleri sinek ve sıtmaya karşı ilaçlama yaptı.

Kendisinin de 1 ineğinin hastalığa yakalandığını söyleyen Kuyulu Köyü Muhtarı Şevket Aydın, “İki gün öncesinde ben hayvanın rahatsızlığını fark ettim. Yemden düştü, yatıyordu. Gidip kaldırmaya çalıştım maalesef kalkmadı. Titreme vardı hemen veterineri çağırmak zorunda kaldım. Veteriner gelmeden tuzlu bir ayran içirdim, soğuk suyla yıkadım. Bizim köyde bu 10 günden beri bu 3 gün hastalığı meydana geldi. Şimdi 4 büyükbaş hayvan öldü, 20 civarında ise hasta hayvan var” dedi.

Hastalıktan dolayı 3 ineğinden 1’i telef olan Abdullah Aydın, “Hayvanlar aniden yemden kesildi. Veterineri getirdim 3 gün hastalık diye tedavi yaptı. Üç tane vardı, 1’i öldü, 2’si de hastalık geçirdi. Tedavileri devam ediyor” diye konuştu.